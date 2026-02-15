Морошкин считает, что присутствие Глейхенгауза на ОИ в Милане пойдёт на пользу Петросян

Хореограф Николай Морошкин, работающий в клубе Тамары Москвиной, поддержал трёхкратную чемпионку России Аделию Петросян перед выступлением на Олимпиаде-2026 в Италии.

— С Аделией будет Даниил Глейхенгауз, как это скажется на ней?

— В любом случае я считаю, что это должно сработать только в помощь и в плюс. Потому что, когда с тобой едет твой тренер, а не ты одна, это намного приятнее, полезнее. И ты чувствуешь безопасность, поддержку — что ты не одна.

— Какие пожелания и напутствия для Аделии можете сказать?

— Не сомневаться, быть смелой и получать удовольствие от момента, в котором она будет находиться, — сказал Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.