Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. США — Германия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Морошкин считает, что присутствие Глейхенгауза на ОИ в Милане пойдёт на пользу Петросян

Морошкин считает, что присутствие Глейхенгауза на ОИ в Милане пойдёт на пользу Петросян
Комментарии

Хореограф Николай Морошкин, работающий в клубе Тамары Москвиной, поддержал трёхкратную чемпионку России Аделию Петросян перед выступлением на Олимпиаде-2026 в Италии.

— С Аделией будет Даниил Глейхенгауз, как это скажется на ней?
— В любом случае я считаю, что это должно сработать только в помощь и в плюс. Потому что, когда с тобой едет твой тренер, а не ты одна, это намного приятнее, полезнее. И ты чувствуешь безопасность, поддержку — что ты не одна.

— Какие пожелания и напутствия для Аделии можете сказать?
— Не сомневаться, быть смелой и получать удовольствие от момента, в котором она будет находиться, — сказал Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

Материалы по теме
«Он выложился на все 100% и может собой гордиться». Интервью с хореографом Петра Гуменника
Эксклюзив
«Он выложился на все 100% и может собой гордиться». Интервью с хореографом Петра Гуменника
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android