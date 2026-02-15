Лиза Виттоцци завоевала золото в гонке преследования на Олимпиаде-2026
Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци стала победительницей гонки преследования на Олимпийских играх — 2026. Дистанцию 10 км она преодолела за 30.11,8 и не допустила ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.
Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 10 км Гонка преследования
15 февраля 2026, воскресенье. 16:45 МСК
Окончено
1
Лиза Виттоцци
Италия
30:11.8
2
Марен Ельмесет Киркеэйде
Норвегия
+28.8
3
Суви Минккинен
Финляндия
+34.3
Второе место заняла представительница Норвегии Марен Ельмесет Киркеэйде, отстав от лидера на 28,8, тройку лидеров замкнула Суви Минккинен из Финляндии (+34,3).
Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Гонка преследования. Женщины:
- Лиза Виттоцци (Италия) — 30.11,8 (0 промахов).
- Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) — отставание 28,8 (3).
- Суви Минккинен (Финляндия) +34,3 (0).
- Лу Жанмонно (Франция) +49,4 (3).
- Осеан Мишлон (Франция) +57,1 (4).
- Франциска Пройс (Германия) +1.08,0 (2).
