Лиза Виттоцци завоевала золото в гонке преследования на Олимпиаде-2026

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци стала победительницей гонки преследования на Олимпийских играх — 2026. Дистанцию 10 км она преодолела за 30.11,8 и не допустила ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Второе место заняла представительница Норвегии Марен Ельмесет Киркеэйде, отстав от лидера на 28,8, тройку лидеров замкнула Суви Минккинен из Финляндии (+34,3).

Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Гонка преследования. Женщины: