«Оценка справедлива». Американский журналист Вонг — о выступлении Гуменника на Олимпиаде

Американский журналист и аналитик фигурного катания Джеки Вонг высказался о результате россиянина Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.

«Произвольная программа Гуменника произвела на меня впечатление. Он выглядел таким подготовленным и катался очень хорошо. Я не видел его несколько лет, так что мне нравится, как он растёт как фигурист. Я думаю, что его оценка была справедливой, учитывая проблемы с вращением в нескольких прыжках. Если бы они были абсолютно чистыми, он получил бы ещё 12 очков или около того, так что это было одной из главных причин более низкого результата. В конце он был очень близок к медалям», — сказал Вонг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Отметим, что Вонг комментировал фигурное катание на американском NBC. Он является одним из самых авторитетных журналистов в этом виде спорта в мире.