Главная Олимпиада 2026 Новости

Угожаев — о Гуменнике: слеза пошла после проката, влетели на международную арену с ноги

Угожаев — о Гуменнике: слеза пошла после проката, влетели на международную арену с ноги
Комментарии

Российский фигурист Николай Угожаев поделился впечатлениями от выступления Петра Гуменника на Олимпиаде. Гуменник занял шестое место.

– Смотрели прокаты Петра Гуменника на Олимпиаде?
– Конечно, смотрел, переживал. Думаю, что я так никогда в жизни не переживал, ни за себя, ни за кого-то другого. У меня даже слеза немного пошла после проката. Потому что очень рад был, что вернулись на международную арену и так ударно, с ноги влетели.

– В какой программе было больше волнения?
– Перед произвольной. С короткой тоже было волнение, первый выходит, не со своей музыкой. Но в произвольной больше элементов, а значит, и больше волнения.

– Стало ли это дополнительной мотивацией? Первая ласточка, и хочется больше работать, чтобы выступить на международной арене и самому.
– Конечно, хочется, ещё больше мотивации теперь. Её и так было много, а теперь ещё больше. Он показал, что можно бороться за самые высокие места, даже за тройку, – передаёт слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

