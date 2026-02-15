Аделия Петросян выступит под вторым номером в короткой программе на Олимпиаде-2026

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян выступит под вторым номером в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане.

Соревнования у женщин начнутся с коротких программ 17 февраля. В четверг, 19 февраля, они представят произвольные программы. Ранее на Олимпиаде завершились соревнования в личном турнире среди мужчин. Россиянин Пётр Гуменник занял шестое место. Победу одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.

Российские танцевальные дуэты и спортивные пары не были допущены до Олимпийских игр — 2026 в связи с неполучением спортсменами нейтральных статусов.