Хоккей. США — Германия
23:10 Мск
Олимпиада 2026

Виттоцци — первая биатлонистка, которая победила в пасьюте на Олимпиаде без промахов

Комментарии

Победительница общего зачёта Кубка мира в сезоне-2023/2024 Лиза Виттоцци стала первой биатлонисткой, которая победила в гонке преследования на Олимпийских играх и не допустила при этом промахов.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 10 км Гонка преследования
15 февраля 2026, воскресенье. 16:45 МСК
Окончено
1
Лиза Виттоцци
Италия
30:11.8
2
Марен Ельмесет Киркеэйде
Норвегия
+28.8
3
Суви Минккинен
Финляндия
+34.3

Сегодня, 15 февраля, Виттоцци в пасьюте на Играх в Италии преодолела дистанцию 10 км за 30.11,8. Для Лизы это первая личная олимпийская золотая медаль. Ранее в смешанной эстафете она завоевала серебро на Играх-2026 и бронзу в Пхёнчхане-2018.

Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Гонка преследования. Женщины:

  1. Лиза Виттоцци (Италия) — 30.11,8 (0 промахов).
  2. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) — отставание 28,8 (3).
  3. Суви Минккинен (Финляндия) +34,3 (0).
