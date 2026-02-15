Виттоцци — первая биатлонистка, которая победила в пасьюте на Олимпиаде без промахов

Победительница общего зачёта Кубка мира в сезоне-2023/2024 Лиза Виттоцци стала первой биатлонисткой, которая победила в гонке преследования на Олимпийских играх и не допустила при этом промахов.

Сегодня, 15 февраля, Виттоцци в пасьюте на Играх в Италии преодолела дистанцию 10 км за 30.11,8. Для Лизы это первая личная олимпийская золотая медаль. Ранее в смешанной эстафете она завоевала серебро на Играх-2026 и бронзу в Пхёнчхане-2018.

Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Гонка преследования. Женщины: