Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. США — Германия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Угожаев — о Шайдорове: весь сезон у него не клеилось, и судьи были не на его стороне

Угожаев — о Шайдорове: весь сезон у него не клеилось, и судьи были не на его стороне
Комментарии

Российский фигурист Николай Угожаев поздравил казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова с победой в личном турнире на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

– Как вам выступления мировых лидеров на Играх?
– Я бы сказал менее культурно, но это просто невозможно было представить до начала соревнований, ни в каком образе. Вообще ни в каком. Это было прямо незабываемо. Очень рад за Мишу Шайдорова, обидно за Илью Малинина, за Адама Сяо Хим Фа. Адам как пошёл вообще не туда лететь, так всю программу и отлетал в разные стороны…

– Вы с Михаилом Шайдоровым фотографировались на сборах в Сочи. Поддерживаете связь?
– Конечно, я его поздравил, он не сразу ответил, я написал ему в телеграме, в соцсетях много людей писали. Поддерживаю контакт, в Сочи общались в общей компании, в кафе сидели. Рад за него очень сильно, весь сезон у него что-то не клеилось, и судьи были не на его стороне, а тут всё сложилось. И прокат отличный, и судьи были к нему очень хорошо настроены, – передаёт слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Фигурное катание на Олимпиаде-2026
Истории
Фигурное катание на Олимпиаде-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android