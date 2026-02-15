Угожаев — о Шайдорове: весь сезон у него не клеилось, и судьи были не на его стороне

Российский фигурист Николай Угожаев поздравил казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова с победой в личном турнире на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

– Как вам выступления мировых лидеров на Играх?

– Я бы сказал менее культурно, но это просто невозможно было представить до начала соревнований, ни в каком образе. Вообще ни в каком. Это было прямо незабываемо. Очень рад за Мишу Шайдорова, обидно за Илью Малинина, за Адама Сяо Хим Фа. Адам как пошёл вообще не туда лететь, так всю программу и отлетал в разные стороны…

– Вы с Михаилом Шайдоровым фотографировались на сборах в Сочи. Поддерживаете связь?

– Конечно, я его поздравил, он не сразу ответил, я написал ему в телеграме, в соцсетях много людей писали. Поддерживаю контакт, в Сочи общались в общей компании, в кафе сидели. Рад за него очень сильно, весь сезон у него что-то не клеилось, и судьи были не на его стороне, а тут всё сложилось. И прокат отличный, и судьи были к нему очень хорошо настроены, – передаёт слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.