Аделия Петросян не заявила тройной аксель в короткой программе на Олимпиаде-2026

Стал известен заявленный контент трёхкратной чемпионки России по фигурному катанию Аделии Петросян в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Спортсменка планирует исполнить двойной аксель, тройной тулуп и тройной флип+тройной тулуп.

Ранее стало известно, что Петросян в короткой программе на Играх-2026 выступит под вторым номером.

Соревнования у женщин начнутся с коротких программ 17 февраля. В четверг, 19 февраля, они представят произвольные программы. Ранее на Олимпиаде завершились соревнования в личном турнире среди мужчин. Россиянин Пётр Гуменник занял шестое место. Победу одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.