Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. США — Германия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Аделия Петросян не заявила тройной аксель в короткой программе на Олимпиаде-2026

Аделия Петросян не заявила тройной аксель в короткой программе на Олимпиаде-2026
Комментарии

Стал известен заявленный контент трёхкратной чемпионки России по фигурному катанию Аделии Петросян в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Спортсменка планирует исполнить двойной аксель, тройной тулуп и тройной флип+тройной тулуп.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Не началось

Ранее стало известно, что Петросян в короткой программе на Играх-2026 выступит под вторым номером.

Соревнования у женщин начнутся с коротких программ 17 февраля. В четверг, 19 февраля, они представят произвольные программы. Ранее на Олимпиаде завершились соревнования в личном турнире среди мужчин. Россиянин Пётр Гуменник занял шестое место. Победу одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.

Календарь Олимпийских игр
Материалы по теме
Аделия Петросян выступит под вторым номером в короткой программе на Олимпиаде-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android