Матыцин прокомментировал намерение МОК вернуть Россию в мировой спорт

Бывший министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о намерении Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть Россию в мировой спорт.

«Что касается вопроса о заявлении МОК в Милане, исходя из тенденций принятых решений и мнения коллег, большинство руководителей международных федераций видят необходимость скорейшего возвращения российских спортсменов на равных условиях. Санкции против России негативно сказались на всём мировом спорте. Мы слышим заявления таких авторитетных функционеров, как президент МОК Кирсти Ковентри, президент ФИС Йохан Элиаш и президент МПК Эндрю Парсонс, о необходимости единых правил для всех стран.

Мы верим в здравый смысл и торжество спортивных принципов, но опираемся на факты: решение каждой международной федерации будет отдельным и непростым. Необходимо продолжать активный диалог с МОК и федерациями, чтобы в ближайшее время добиться восстановления статуса сборной команды и прав ОКР», — сказал Матыцин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.