Олимпиада 2026

Гербольдт: очень рада, что Глейхенгауз будет рядом с Петросян на Олимпиаде

Гербольдт: очень рада, что Глейхенгауз будет рядом с Петросян на Олимпиаде
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата России – 2009 по фигурному катанию Катарина Гербольдт рассказала, насколько важно присутствие тренера Даниила Глейхенгауза рядом с Аделией Петросян на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Для любого спортсмена всегда важно присутствие тренера. Неважно, какой это старт. У наших ребят не самые простые условия. Когда кто-то из близких есть рядом, это положительный момент. Очень рада, что Глейхенгауз будет рядом с Петросян и будет помогать, подсказывать. Родная душа и моральная поддержка — всегда хорошо», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Аделия Петросян не заявила тройной аксель в короткой программе на Олимпиаде-2026
