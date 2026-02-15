Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Обзор мужской гонки преследования на ОИ-2026, в которой золото завоевал Мартин Понсилуома

Комментарии

Сегодня, 15 февраля, двукратный чемпион мира шведский биатлонист Мартин Понсилуома стал победителем мужского пасьюта на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Спортсмен преодолел дистанцию 12,5 км за 31 минуту 11,9 секунды и за четыре огневых рубежа допустил один промах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором гонки.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
15 февраля 2026, воскресенье. 13:15 МСК
Окончено
1
Мартин Понсилуома
Швеция
31:11.9
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+20.6
3
Эмильен Жаклен
Франция
+29.7
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео

Вторым в гонке преследования финишировал норвежский спортсмен Стурла Холм Легрейд, отставший от победителя на 20,6 секунды и допустивший за всю гонку два промаха. Бронзовым призёром стал представитель Франции Эмильен Жаклен — его отставание составило 29,7 секунды с тремя промахами.

