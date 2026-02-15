Обзор мужской гонки преследования на ОИ-2026, в которой золото завоевал Мартин Понсилуома

Сегодня, 15 февраля, двукратный чемпион мира шведский биатлонист Мартин Понсилуома стал победителем мужского пасьюта на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Спортсмен преодолел дистанцию 12,5 км за 31 минуту 11,9 секунды и за четыре огневых рубежа допустил один промах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором гонки.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Вторым в гонке преследования финишировал норвежский спортсмен Стурла Холм Легрейд, отставший от победителя на 20,6 секунды и допустивший за всю гонку два промаха. Бронзовым призёром стал представитель Франции Эмильен Жаклен — его отставание составило 29,7 секунды с тремя промахами.