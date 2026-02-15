Семененко: жаль Малинина, но это не отменяет того, что он олимпийский чемпион в команде

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко высказался о провале двукратного чемпиона мира американца Ильи Малинина в личном турнире на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Выступления мужчин на Олимпиаде, конечно, смотрел. Двоякие впечатления, за кого-то я рад, за кого-то расстроен. Безумно жаль Илью Малинина, самый техничный спортсмен, и так, к сожалению, у него вышло неудачно. Но это не отменяет того факта, что он всё равно олимпийский чемпион в команде.

И всё равно, если бы не его значимый вклад, как мне кажется, результат в команде мог быть иным. Так что Илья всё равно огромный молодец, рад, что он хотя бы в команде хорошо выступил. Надеюсь, что он отпустит эту ситуацию и будет дальше работать в своём привычном, хорошем режиме и радовать своих болельщиков», – передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.