Минккинен завоевала для Финляндии первую олимпийскую медаль в биатлоне с 1998 года

Финская биатлонистка Суви Минккинен завоевала первую олимпийскую медаль с 1998 года для своей страны в биатлоне. Тогда Вилли Райкконен был третьим в спринте. Сегодня, 15 февраля, Минккинен стала бронзовым призёром в гонке преследования на Олимпиаде-2026 в Италии.

Минккинен также завоевала первую медаль в женском биатлоне на Олимпиаде для Финляндии.

Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Гонка преследования. Женщины: