Минккинен завоевала для Финляндии первую олимпийскую медаль в биатлоне с 1998 года
Финская биатлонистка Суви Минккинен завоевала первую олимпийскую медаль с 1998 года для своей страны в биатлоне. Тогда Вилли Райкконен был третьим в спринте. Сегодня, 15 февраля, Минккинен стала бронзовым призёром в гонке преследования на Олимпиаде-2026 в Италии.
Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 10 км Гонка преследования
15 февраля 2026, воскресенье. 16:45 МСК
Окончено
1
Лиза Виттоцци
Италия
30:11.8
2
Марен Ельмесет Киркеэйде
Норвегия
+28.8
3
Суви Минккинен
Финляндия
+34.3
Минккинен также завоевала первую медаль в женском биатлоне на Олимпиаде для Финляндии.
Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Гонка преследования. Женщины:
- Лиза Виттоцци (Италия) — 30.11,8 (0 промахов).
- Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) — отставание 28,8 (3).
- Суви Минккинен (Финляндия) +34,3 (0).
- Лу Жанмонно (Франция) +49,4 (3).
- Осеан Мишлон (Франция) +57,1 (4).
- Франциска Пройс (Германия) +1.08,0 (2).
