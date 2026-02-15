Скидки
Хоккей. США — Германия
23:10 Мск
Лыжные гонки, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 15 февраля 2026 года

Комментарии

Сегодня, 15 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) продолжились соревнования в лыжных гонках. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Олимпийские игры — 2026, лыжные гонки. Результаты на 15 февраля

Эстафета. Мужчины:

1. Норвегия (Эмиль Иверсен, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Эйнар Хедегарт, Йоханнес Клебо) – 1:04.24,5.
2. Франция (Тео Шели, Уго Лапалус, Матис Делож, Виктор Ловера) — отставание 22,2.
3. Италия (Давиде Грац, Элиа Барп, Мартино Каролло, Федерико Пеллегрино) +47,9.

После победы в эстафете на Играх-2026 норвежец Йоханнес Клебо стал девятикратным олимпийским чемпионом. Он обошёл по количеству завоёванных золотых медалей на Олимпийских играх норвежских лыжников Бьорна Дели и Марит Бьорген, а также биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена. У всех троих спортсменов на счету по восемь золотых медалей.

Клебо помог биатлонисту стать олимпийским чемпионом в лыжных гонках! Вот это расклад
