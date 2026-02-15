Обзор победы Федерики Бриньоне в гигантском слаломе на Олимпийских играх — 2026

Сегодня, 15 февраля, итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне стала чемпионкой Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия). Общее время её попыток составило 2.13,50. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с обзором «золотой» попытки Бриньоне.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Серебряными призёрами стали шведка Сара Хектор и норвежка Теа Луиза Стьернесунд, которые разделили вторую позицию, проиграв Бриньоне 0,62 секунды в сумме двух попыток.

Отметим, что 35-летняя Бриньоне стала двукратной чемпионкой Олимпийских игр – 2026. Ранее она завоевала золотую медаль в супергиганте. Ранее Бриньоне завоёвывала серебряные и бронзовые медали в гигантском слаломе (Пхёнчхан-2018 и Пекин-2022), на предыдущей Олимпиаде также стала бронзовым призёром в комбинации.