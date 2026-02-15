Обзор победы Федерики Бриньоне в гигантском слаломе на Олимпийских играх — 2026
Сегодня, 15 февраля, итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне стала чемпионкой Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия). Общее время её попыток составило 2.13,50. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с обзором «золотой» попытки Бриньоне.
Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
15 февраля 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Окончено
1
Федерика Бриньоне
Италия
2:13.50
2
Теа Луиза Стьернесунд
Норвегия
+0.62
2
Сара Хектор
Швеция
+0.62
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.Источник видео
Серебряными призёрами стали шведка Сара Хектор и норвежка Теа Луиза Стьернесунд, которые разделили вторую позицию, проиграв Бриньоне 0,62 секунды в сумме двух попыток.
Отметим, что 35-летняя Бриньоне стала двукратной чемпионкой Олимпийских игр – 2026. Ранее она завоевала золотую медаль в супергиганте. Ранее Бриньоне завоёвывала серебряные и бронзовые медали в гигантском слаломе (Пхёнчхан-2018 и Пекин-2022), на предыдущей Олимпиаде также стала бронзовым призёром в комбинации.
