Олег Матыцин пожелал удачи российским спортсменам на ОИ-2026

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Олег Матыцин пожелал удачи российским спортсменам на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия).

«Желаю нашим спортсменам в оставшиеся дни провести успешные выступления, показать достойные результаты и быть уверенными: российские болельщики всей душой поддерживают нашу сборную. Когда мы едины — мы непобедимы», — сказал Матыцин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.