Хоккей. США — Германия
23:10 Мск
Олимпиада 2026

Биатлон, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 15 февраля 2026 года

Биатлон, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 15 февраля 2026 года
Комментарии

Сегодня, 15 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии продолжились соревнования по биатлону. В рамках соревновательного дня состоялись женская и мужская гонки преследования. Российские и белорусские биатлонисты не были допущены до Олимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Результаты соревнований на 15 февраля.

Пасьют, 12,5 км. Мужчины:

  1. Мартин Понсилуома (Швеция) — 31.11,9 (1 промах).
  2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 20,6 (2).
  3. Эмильен Жаклен (Франция) +29,7 (3).

Пасьют, 10 км. Женщины:

  1. Лиза Виттоцци (Италия) — 30.11,8 (0 промахов).
  2. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) — отставание 28,8 (3).
  3. Суви Минккинен (Финляндия) +34,3 (0).

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Календарь Олимпийских игр
