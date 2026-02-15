Матыцин: Олимпиада — важное событие, наша задача быть в курсе современных тенденций

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Олег Матыцин рассказал, что следит за Олимпийскими играми — 2026 в Милане (Италия).

«Я внимательно наблюдаю за ходом XXV зимних Олимпийских игр в Милане. Это важное событие в мире спорта, и наша задача — быть в курсе современных тенденций, поддерживать наших атлетов и анализировать результаты.

По возможности смотрю трансляции по большинству дисциплин, но особенно пристально слежу за выступлениями наших соотечественников в фигурном катании, лыжных гонках, горных лыжах, шорт-треке, санном спорте, конькобежном спорте и ски-альпинизме», — сказал Матыцин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.