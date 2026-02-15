Скидки
Хоккей. США — Германия
23:10 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

Конькобежный спорт на Олимпиаде 2026, женщины, 500 м: результаты

Конькобежка Фемке Кок с олимпийским рекордом победила на дистанции 500 м
Комментарии

Пятикратная чемпионка мира нидерландская конькобежка Фемке Кок выиграла золото на дистанции 500 м на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Она показала результат 36,49.

Олимпиада 2026. Конькобежный спорт
Женщины. 500 м
15 февраля 2026, воскресенье. 19:03 МСК
Окончено
1
Фемке Кок
Нидерланды
36.49
2
Ютта Лердам
Нидерланды
+0.66
3
Михо Такаги
Япония
+0.78

Второй стала её соотечественница Ютта Лердам с результатом 37,15. Тройку сильнейших замкнула Михо Такаги из Японии.

Олимпийские игры — 2026. Конькобежный спорт. 500 м. Женщины:

  1. Фемке Кок (Нидерланды) — 36,49.
  2. Ютта Лердам (Нидерланды) — отставание 0,66.
  3. Михо Такаги (Япония) +0,78.
  4. Серена Пергер (Италия) +0,82.
  5. Эрин Джексон (США) +0,83.
  6. Кая Зёмек (Польша) +0,90.

Ранее на дистанции 1000 м Ютта Лердам выиграла золото, Фемке Кок — серебро, а Михо Такаги стала бронзовым призёром.

