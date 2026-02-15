Конькобежка Фемке Кок с олимпийским рекордом победила на дистанции 500 м

Пятикратная чемпионка мира нидерландская конькобежка Фемке Кок выиграла золото на дистанции 500 м на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Она показала результат 36,49.

Второй стала её соотечественница Ютта Лердам с результатом 37,15. Тройку сильнейших замкнула Михо Такаги из Японии.

Олимпийские игры — 2026. Конькобежный спорт. 500 м. Женщины:

Фемке Кок (Нидерланды) — 36,49. Ютта Лердам (Нидерланды) — отставание 0,66. Михо Такаги (Япония) +0,78. Серена Пергер (Италия) +0,82. Эрин Джексон (США) +0,83. Кая Зёмек (Польша) +0,90.

Ранее на дистанции 1000 м Ютта Лердам выиграла золото, Фемке Кок — серебро, а Михо Такаги стала бронзовым призёром.