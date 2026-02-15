Обзор мужской эстафеты по лыжным гонкам на ОИ-2026, где Клебо выиграл рекордное золото

Сегодня, 15 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) состоялась мужская эстафета по лыжным гонкам. Победу одержала сборная Норвегии, завершив гонку за 1:04.24,5. В состав команды вошли Эмиль Иверсен, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Эйнар Хедегарт и Йоханнес Клебо. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором гонки.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Серебряными призёрами стали лыжники из Франции, которые проиграли на финише победителям 22 секунды. Бронзу завоевали итальянцы (+47,9 секунды).

После победы в эстафете на Играх-2026 норвежец Йоханнес Клебо стал девятикратным олимпийским чемпионом. Он обошёл по количеству завоёванных золотых медалей на Олимпийских играх норвежских лыжников Бьорна Дели и Марит Бьорген, а также биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена. У всех троих спортсменов на счету по восемь золотых медалей.