Хоккей. США — Германия
23:10 Мск
Олимпиада 2026

Сборная Швеции со своими лидерами заняла последнее место в эстафете на ОИ-2026

Сборная Швеции со своими лидерами заняла последнее место в эстафете на ОИ-2026
Комментарии

Мужская сборная Швеции со своими лидерами заняла последнее место в эстафете на Олимпийских играх — 2026 в Италии. В состав команды вошли Юхан Хегстрём, Калле Хальфварссон, Вильям Порома и Эдвин Ангер. Они преодолели дистанцию за 1:07.53,3, уступив лидерам 3.28,8.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Эстафета 4 x 7.5 км. Смешанная
15 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Франция
3
Италия

Победителями эстафеты стали норвежские лыжники с результатом 1:04.24,5. В состав вошли Эмиль Иверсен, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Эйнар Хедегарт и Йоханнес Клебо.

Серебряными призёрами стали лыжники из Франции, которые проиграли на финише победителям 22 секунды. Бронзу завоевали итальянцы (+47,9 секунды).

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Календарь Олимпийских игр
