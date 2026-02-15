Сборная Швеции со своими лидерами заняла последнее место в эстафете на ОИ-2026

Мужская сборная Швеции со своими лидерами заняла последнее место в эстафете на Олимпийских играх — 2026 в Италии. В состав команды вошли Юхан Хегстрём, Калле Хальфварссон, Вильям Порома и Эдвин Ангер. Они преодолели дистанцию за 1:07.53,3, уступив лидерам 3.28,8.

Победителями эстафеты стали норвежские лыжники с результатом 1:04.24,5. В состав вошли Эмиль Иверсен, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Эйнар Хедегарт и Йоханнес Клебо.

Серебряными призёрами стали лыжники из Франции, которые проиграли на финише победителям 22 секунды. Бронзу завоевали итальянцы (+47,9 секунды).

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.