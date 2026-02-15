FIS наказала Норвегию за нарушение правил тестирования лыж перед гонкой на Олимпиаде-2026

Международная федерация лыжных видов (FIS) наказала норвежских лыжников за нарушение правил в эстафете на Олимпийских играх — 2026.

«Жюри было проинформировано о том, что техник из норвежской команды вышел на лыжню на стадионе после того, как трасса была закрыта. Жюри провело слушание с участием норвежцев, которые принесли извинения за ошибку. Жюри приняло решение применить санкции к Норвегии, лишив команду одного сервисного биба до окончания командного спринта свободным стилем», – приводит слова члена FIS Nettavisen.

Отметим, что норвежские лыжники выиграли золотые медали Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) в эстафете. Они завершили гонку за 1:04.24,5.