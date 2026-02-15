«Постыдно оказаться последними». Ангер — о результате Швеции в эстафете на Олимпиаде-2026

Двукратный призёр чемпионата мира 2025 года шведский лыжник Эдвин Ангер прокомментировал последнее место в эстафете на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Постыдно стоять здесь, выступать за Швецию и оказаться последними в том, в чём мы должны быть среди лучших. Единственный плюс в том, что перед ЧМ в Фалуне у нас нет никакого давления», — приводит слова Ангера NRK.

В состав сборной Швеции вошли Юхан Хегстрём, Калле Хальфварссон, Вильям Порома и Эдвин Ангер. Они преодолели дистанцию за 1:07.53,3, уступив лидерам 3.28,8. Победителями эстафеты стали норвежские лыжники: Эмиль Иверсен, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Эйнар Хедегарт и Йоханнес Клебо.