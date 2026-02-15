«Худший старт, который можно представить». Хальфварссон — о провале в эстафете на ОИ-2026

Трёхкратный призёр чемпионатов мира в эстафетах, 36-летний шведский лыжник Калле Хальфварссон высказался о результатах в мужской эстафете на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Шведы заняли последнее место, уступив лидерам 3.28,8.

«Это, наверное, худший старт, который только можно было представить. Тяжело. Эстафета проиграна уже после первого этапа. Что есть, то есть», — приводит слова Хальфварссона NRK.

В состав сборной Швеции вошли Юхан Хегстрём, Калле Хальфварссон, Вильям Порома и Эдвин Ангер. Победителями эстафеты стали норвежские лыжники: Эмиль Иверсен, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Эйнар Хедегарт и Йоханнес Клебо.