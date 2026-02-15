«Худший старт, который можно представить». Хальфварссон — о провале в эстафете на ОИ-2026
Поделиться
Трёхкратный призёр чемпионатов мира в эстафетах, 36-летний шведский лыжник Калле Хальфварссон высказался о результатах в мужской эстафете на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Шведы заняли последнее место, уступив лидерам 3.28,8.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Эстафета 4 x 7.5 км. Смешанная
15 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Франция
3
Италия
«Это, наверное, худший старт, который только можно было представить. Тяжело. Эстафета проиграна уже после первого этапа. Что есть, то есть», — приводит слова Хальфварссона NRK.
В состав сборной Швеции вошли Юхан Хегстрём, Калле Хальфварссон, Вильям Порома и Эдвин Ангер. Победителями эстафеты стали норвежские лыжники: Эмиль Иверсен, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Эйнар Хедегарт и Йоханнес Клебо.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 февраля 2026
-
21:59
-
21:57
-
21:51
-
21:48
-
21:40
-
21:30
-
21:24
-
21:22
-
21:21
-
21:07
-
21:06
-
20:56
-
20:47
-
20:33
-
20:18
-
19:49
-
19:45
-
19:01
-
19:00
-
18:51
-
18:45
-
18:34
-
18:30
-
18:30
-
18:25
-
18:10
-
18:10
-
17:50
-
17:46
-
17:38
-
17:38
-
17:37
-
17:31
-
17:30
-
17:24