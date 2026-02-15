«Было безнадёжно». Порома — о последнем месте Швеции в эстафете на Олимпиаде-2026
Призёр чемпионатов мира шведский лыжник Вильям Порома прокомментировал последнее место сборной Швеции в эстафете на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Спортсмены преодолели дистанцию за 1:07.53,3, уступив лидерам 3.28,8.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Эстафета 4 x 7.5 км. Смешанная
15 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Франция
3
Италия
– Последнее место в олимпийской эстафете – как это возможно?
– Я тоже об этом думаю. У меня нет ответов. Было безнадёжно, ничего не поделаешь.
– Каково это – стоять здесь шведским лыжником после последнего места?
– Просто грустно, совсем не круто, – приводит слова Поромa NRK.
Помимо Вильяма Порома, в состав сборной Швеции вошли Юхан Хегстрём, Калле Хальфварссон и Эдвин Ангер. Победителями эстафеты стали норвежские лыжники.
