Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. США — Германия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Нисканен и другие представители Финляндии недовольны нарушением Норвегии в эстафете на ОИ

Нисканен и другие представители Финляндии недовольны нарушением Норвегии в эстафете на ОИ
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира финский лыжник Ийво Нисканен и тренер сборной Финляндии Теему Пасанен раскритиковали норвежцев за нарушение правил FIS по тестированию лыж перед мужской эстафетой.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Эстафета 4 x 7.5 км. Смешанная
15 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Франция
3
Италия

«Интересно, что если трассы закрываются в четверть первого и я стою рядом с ограждением, а норвежцы тестируют лыжи со своими сервисменами, то, возможно, эти правила сейчас не соблюдаются. Это кажется немного странным», — сказал Нисканен в интервью Iltalehti.

«Трасса была закрыта, но всё выглядело так, будто норвежский сервисмен по-прежнему находился на ней. Похоже, что теперь на этих соревнованиях всё работает именно так. С этим нужно что-то делать», — добавил Пасанен в интервью MTV.

Отметим, что Финляндия заняла четвёртое место в эстафете. Победу в гонке одержала именно команда Норвегии.

Материалы по теме
Йоханнес Клебо — король зимней Олимпиады. Это была историческая эстафета
Йоханнес Клебо — король зимней Олимпиады. Это была историческая эстафета
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android