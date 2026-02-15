Нисканен и другие представители Финляндии недовольны нарушением Норвегии в эстафете на ОИ

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира финский лыжник Ийво Нисканен и тренер сборной Финляндии Теему Пасанен раскритиковали норвежцев за нарушение правил FIS по тестированию лыж перед мужской эстафетой.

«Интересно, что если трассы закрываются в четверть первого и я стою рядом с ограждением, а норвежцы тестируют лыжи со своими сервисменами, то, возможно, эти правила сейчас не соблюдаются. Это кажется немного странным», — сказал Нисканен в интервью Iltalehti.

«Трасса была закрыта, но всё выглядело так, будто норвежский сервисмен по-прежнему находился на ней. Похоже, что теперь на этих соревнованиях всё работает именно так. С этим нужно что-то делать», — добавил Пасанен в интервью MTV.

Отметим, что Финляндия заняла четвёртое место в эстафете. Победу в гонке одержала именно команда Норвегии.