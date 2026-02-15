Скелетонисты Табита Стокер и Мэтт Уэстон победили в миксте на Олимпиаде-2026

Британские скелетонисты Табита Стокер и Мэтт Уэстон стали победителями в смешанных командах на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Они показали результат 1.59,36.

Вторыми стали немцы Зузанне Крехер и Аксель Юнг с отставанием 0,17. Тройку призёров замкнула ещё одна пара из Германии Жаклин Пфайфер и Кристофер Гротер (+0,18).

Олимпийские игры — 2026. Скелетон. Смешанные пары: