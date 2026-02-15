Скелетонисты Табита Стокер и Мэтт Уэстон победили в миксте на Олимпиаде-2026
Британские скелетонисты Табита Стокер и Мэтт Уэстон стали победителями в смешанных командах на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Они показали результат 1.59,36.
Олимпиада 2026. Скелетон
Смешанные команды
15 февраля 2026, воскресенье. 20:20 МСК
Окончено
1
Великобритания
2
Германия
3
Германия
Вторыми стали немцы Зузанне Крехер и Аксель Юнг с отставанием 0,17. Тройку призёров замкнула ещё одна пара из Германии Жаклин Пфайфер и Кристофер Гротер (+0,18).
Олимпийские игры — 2026. Скелетон. Смешанные пары:
- Табита Стокер/Мэтт Уэстон (Великобритания) — 1.59,36.
- Зузунне Крехер/Аксель Юнг (Германия) — отставание 0,17.
- Жаклин Пфайфер/Кристофер Гротер (Германия) +0.18.
- Фрея Тарбит/Маркус Уайетт (Великобритания) +0,29.
- Дань Чжао/Чэнь Вэньхао (Китай) +0,57.
- Алессандра Фумагалли/Амедео Баньис (Италия) +0,68.
