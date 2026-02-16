Выступление Крыловой в шорт-треке на ОИ-2026 16 февраля: во сколько начало, где смотреть

16 февраля на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут четвертьфинальные забеги по шорт-треку среди женщин на дистанции 1000 м. Старт соревнований запланирован на 13:00 мск.

Посмотреть соревнования можно на онлайн-платформе Okko.

В соревнованиях примет участие единственная представительница России в женском шорт-треке Алёна Крылова.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские атлеты принимают участие в Играх в нейтральном статусе.