Выступление россиянки Алёны Крыловой в шорт-треке на Олимпиаде 2026 16 февраля: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Выступление Крыловой в шорт-треке на ОИ-2026 16 февраля: во сколько начало, где смотреть
Комментарии

16 февраля на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут четвертьфинальные забеги по шорт-треку среди женщин на дистанции 1000 м. Старт соревнований запланирован на 13:00 мск.

Олимпиада 2026. Шорт-трек
Женщины. 1000 м. 1/4 финала
16 февраля 2026, понедельник. 13:00 МСК
Не началось

Посмотреть соревнования можно на онлайн-платформе Okko.

В соревнованиях примет участие единственная представительница России в женском шорт-треке Алёна Крылова.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские атлеты принимают участие в Играх в нейтральном статусе.

Календарь Олимпийских игр
