Норвежка Анна Одине Стрём победила в прыжках с большого трамплина на Олимпиаде-2026
Норвежская спортсменка Анна Одине Стрём стала победительницей в прыжках с большого трамплина на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Она показала результат 284,8.
Олимпиада 2026. Прыжки с трамплина
Женщины. Большой трамплин. Финал
15 февраля 2026, воскресенье. 21:57 МСК
Окончено
1
Анна Одине Стрём
Норвегия
284.8
2
Эйрин Мария Квандал
Норвегия
282.7
3
Ника Превц
Словения
271.5
Второй стала её соотечественница Эйрин Мария Квандал (282,7). Тройку сильнейших замкнула представительница Словении Ника Превц (271,5).
