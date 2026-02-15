Норвежка Анна Одине Стрём победила в прыжках с большого трамплина на Олимпиаде-2026

Норвежская спортсменка Анна Одине Стрём стала победительницей в прыжках с большого трамплина на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Она показала результат 284,8.

Второй стала её соотечественница Эйрин Мария Квандал (282,7). Тройку сильнейших замкнула представительница Словении Ника Превц (271,5).

Олимпийские игры — 2026. Прыжки с большого трамплина. Женщины: