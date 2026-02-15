Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Прыжки с трамплина на Олимпиаде 2026, женщины, большой трамплин: результаты

Норвежка Анна Одине Стрём победила в прыжках с большого трамплина на Олимпиаде-2026
Комментарии

Норвежская спортсменка Анна Одине Стрём стала победительницей в прыжках с большого трамплина на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Она показала результат 284,8.

Олимпиада 2026. Прыжки с трамплина
Женщины. Большой трамплин. Финал
15 февраля 2026, воскресенье. 21:57 МСК
Окончено
1
Анна Одине Стрём
Норвегия
284.8
2
Эйрин Мария Квандал
Норвегия
282.7
3
Ника Превц
Словения
271.5

Второй стала её соотечественница Эйрин Мария Квандал (282,7). Тройку сильнейших замкнула представительница Словении Ника Превц (271,5).

Олимпийские игры — 2026. Прыжки с большого трамплина. Женщины:

  1. Анна Одине Стрём (Норвегия) — 284,8.
  2. Эйрин Мария Квандал (Норвегия) — 282,7.
  3. Ника Превц (Словения) — 271,5.
  4. Фрида Вестман (Швеция) — 265,4.
  5. Силье Опсет (Норвегия) — 262,6.
  6. Хейди Дюре Тросеруд (Норвегия) — 259,1.
  7. Лиза Эдер (Австрия) — 257,6.
  8. Нодзоми Маруяма (Япония) — 257,0.
