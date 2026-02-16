Фигурное катание, Олимпиада-2026 в Милане — расписание дня на 16 февраля 2026 года

Сегодня, 16 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) продолжатся соревнования в турнире фигуристов. С произвольными программами выступят спортивные пары. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.

Олимпийские игры — 2026, фигурное катание. Расписание на 16 февраля (время начала московское):

22:00 — Спортивные пары, короткая программа.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе. Российские парники не принимают участие в Олимпийских играх — 2026.