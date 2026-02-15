Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Мы говорим всякую чушь». Жаклен — о перепалке с Легрейдом после совместного подиума

Комментарии

Французский биатлонист Эмильен Жаклен рассказал, что они с норвежцем Стурлой Холм Легрейдом уладили конфликт, который произошёл после спринта на Олимпиаде-2026.

«Мы просто говорим то, что думаем. Круто, что в спорте есть такие люди, как мы. Мы говорим всякую чушь и то, что идёт от сердца. Честность не всегда лучшее в современном обществе. Иногда лучше вообще ничего не говорить. Мы встретились вечером и разобрались. Мы давно знаем друг друга и очень уважаем друг друга», – приводит слова Жаклена VG.

«Это, наверное, было больше шоу для СМИ. Понимаю, что он использовал это как мотивацию. Тогда я не хотел бы оказаться с ним в спринте на финише», – сказал Легрейд.

Напомним, Легрейд занял третье место в спринте, опередив француза на две десятых секунды, в интервью Жаклен сказал следующее: «Боже мой, меня победил изменник, ха-ха. Я разгромлю его в воскресенье [в гонке преследования], а там — посмотрим». После индивидуальной гонки на Играх Легрейд со слезами признался в интервью, что изменил своей девушке и сильно переживает по этому поводу.

