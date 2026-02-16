Олимпиада-2026, Горнолыжный спорт, мужчины — смотреть онлайн, прямая трансляция, слалом

Сегодня, 16 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии продолжатся соревнования по горнолыжному спорту. В рамках соревновательного дня состоится мужской слалом. В состязаниях примет участие россиянин Семён Ефимов.

Начало назначено на 12:00 мск. Права на трансляцию соревнований по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олипиаде-2026 в нейтральном статусе.