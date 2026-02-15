Норвегия ответила на решение FIS наказать лыжников после эстафеты на ОИ-2026

Представители Федерации лыжных видов спорта Норвегии прокомментировали решение Международной федерации лыжных видов (FIS) наказать норвежских лыжников за нарушение правил в эстафете на Олимпийских играх — 2026.

«В связи с тестированием лыж перед сегодняшней эстафетой 4×7,5 км на Олимпийских играх один из наших сервисменов допустил ошибку. Он неправильно понял время закрытия трассы и находился в классической лыжне 8-10 минут после её закрытия, в то время как трасса для конькового хода оставалась открытой. Сервисмен сам обнаружил ошибку и немедленно связался с жюри FIS, чтобы извиниться за случившееся. Устно нам сообщили, что в качестве санкции изымается один сервисный биб. Мы согласились с этим решением», — заявили представители сборной Норвегии для Nettavisen.

Ранее FIS наказала норвежских лыжников за нарушение правил в эстафете на Олимпийских играх — 2026. Техник из норвежской команды вышел на лыжню на стадионе после того, как трасса была закрыта.