Олимпиада-2026, Шорт-трек, женщины — смотреть онлайн, прямая трансляция, 1000 м

Сегодня, 16 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии продолжатся соревнования по шорт-треку. В рамках соревновательного дня состоятся женские состязания на 1000 м. 23-летняя Алёна Крылова из России поборется за выход в полуфинал.

Начало четвертьфиналов назначено на 13:00 мск. Права на трансляцию соревнований на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олипиаде-2026 в нейтральном статусе.