Илья Малинин примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде-2026

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин примет участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Италии, сообщает USA Today. Показательные прокаты состоятся по завершении всех соревнований в фигурном катании 21 февраля.

Ранее стало известно, что российского фигуриста Петра Гуменника пригласили на показательные выступления на Олимпийских играх — 2026.

На Олимпиаде-2026 Малинин занял только восьмое место. Он считался главным фаворитом в борьбе за победу на Играх. После короткой программы фигурист с преимуществом шёл первым, набрав 108,16 балла. Ранее он стал в составе сборной США победителем олимпийского командного турнира.