Фото: Илья Малинин и Донован Каррильо смотрят выступления спортивных пар в КП на ОИ-2026

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин и мексиканец Донован Каррильо посетили выступления спортивных пар в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).
В личном турнире на Олимпийских играх — 2026 Малинин занял только восьмое место. Он считался главным фаворитом в борьбе за победу на Играх. После короткой программы фигурист с преимуществом шёл первым, набрав 108,16 балла. Ранее он стал в составе сборной США победителем олимпийского командного турнира.
Мексиканец Донован Каррильо по итогам соревнований в Милане стал 22-м, получив от судей 219,06 балла по сумме двух программ.