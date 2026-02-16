Олимпиада-2026, Фигурное катание, спортивные пары — смотреть онлайн, прямая трансляция

Скидки
Олимпиада-2026, Фигурное катание, спортивные пары — смотреть онлайн, где покажут прямую трансляцию, произвольная программа

Сегодня, 16 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии продолжатся соревнования по фигурному катанию. В рамках соревновательного дня спортивные пары представят произвольную программу. В состязаниях не примут участия фигуристы из России.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Спортивные пары. Произвольная программа
16 февраля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Начало выступлений назначено на 22:00 мск. Права на трансляцию соревнований на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олипиаде-2026 в нейтральном статусе.

