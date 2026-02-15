Скидки
Кёрлинг. Швеция — Швейцария
Олимпиада-2026 в Милане: медальный зачёт на 15 февраля 2026 года, таблица

Комментарии

Сегодня, 15 февраля, продолжились XXV зимние Олимпийские игры — 2026, которые проходят в Италии. Спортсмены разыграли девять комплектов наград в восьми различных видах спорта: биатлоне, горных лыжах, конькобежном спорте, лыжных гонках, прыжках с трамплина, скелетоне, сноуборде и фристайле.

Возглавляет медальный зачёт сборная Норвегии, на счету которой 26 наград (12 золотых, семь серебряных и семь бронзовых). На втором месте находится Италия с 22 медалями (восемь золотых, четыре серебряные и 10 бронзовых). Замыкает тройку лидеров США с 17 наградами (пять золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом на 15 февраля 2026 года:

