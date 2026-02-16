Скидки
Олимпиада 2026

Выступление россиянина Семёна Ефимова в горнолыжном спорте на Олимпиаде 2026 16 февраля: во сколько начало, где смотреть

Выступление Ефимова в горнолыжном спорте на ОИ-2026 16 февраля: во сколько, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 16 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии продолжатся соревнования по горнолыжному спорту. В рамках соревновательного дня состоится мужской слалом. В состязаниях примет участие россиянин Семён Ефимов.

Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Мужчины. Слалом. 1-я попытка
16 февраля 2026, понедельник. 12:00 МСК
Не началось

Начало соревнований назначено на 12:00 мск. Права на трансляцию соревнований на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олипиаде-2026 в нейтральном статусе.

