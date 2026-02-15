«Ничто не нарушило мою работу». Минккинен — о бронзе в пасьюте на ОИ-2026

Финская биатлонистка Суви Минккинен высказалась о своём выступлении в гонке преследования на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Спортсменка завоевала бронзу, преодолев дистанцию за 30.46,1 и не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.
«Была в собственном «пузыре». Я, кажется, слышала, что они промахнулись. У меня мелькнула мысль, что чистой стрельбы может хватить на медаль. Сегодня ничто не нарушило мою работу. Мой палец соскользнул при зарядке оружия. Но я была так сосредоточена, что это не имело значения. Не думала, что отрыва хватит. Когда Киркеэйде меня обогнала, подумала: если смогу держаться её темпа, у меня есть шанс. Невероятно, что этого хватило! Старалась идти так, чтобы на последнем круге остались силы для борьбы. В какой-то момент даже мелькнула мысль: а не слишком ли быстро я бегу?» — приводит слова Минккинен Yle.
- 15 февраля 2026
-
23:54
-
23:49
-
23:36
-
23:28
-
23:25
-
23:20
-
23:15
-
23:03
-
22:43
-
22:38
-
22:31
-
21:59
-
21:57
-
21:51
-
21:48
-
21:40
-
21:30
-
21:24
-
21:22
-
21:21
-
21:07
-
21:06
-
20:56
-
20:47
-
20:33
-
20:18
-
19:49
-
19:45
-
19:01
-
19:00
-
18:51
-
18:45
-
18:34
-
18:30
-
18:30