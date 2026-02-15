Скидки
Олимпиада 2026

«Ничто не нарушило мою работу». Минккинен — о бронзе в пасьюте на ОИ-2026

«Ничто не нарушило мою работу». Минккинен — о бронзе в пасьюте на ОИ-2026
Комментарии

Финская биатлонистка Суви Минккинен высказалась о своём выступлении в гонке преследования на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Спортсменка завоевала бронзу, преодолев дистанцию за 30.46,1 и не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 10 км Гонка преследования
15 февраля 2026, воскресенье. 16:45 МСК
Окончено
1
Лиза Виттоцци
Италия
30:11.8
2
Марен Ельмесет Киркеэйде
Норвегия
+28.8
3
Суви Минккинен
Финляндия
+34.3

«Была в собственном «пузыре». Я, кажется, слышала, что они промахнулись. У меня мелькнула мысль, что чистой стрельбы может хватить на медаль. Сегодня ничто не нарушило мою работу. Мой палец соскользнул при зарядке оружия. Но я была так сосредоточена, что это не имело значения. Не думала, что отрыва хватит. Когда Киркеэйде меня обогнала, подумала: если смогу держаться её темпа, у меня есть шанс. Невероятно, что этого хватило! Старалась идти так, чтобы на последнем круге остались силы для борьбы. В какой-то момент даже мелькнула мысль: а не слишком ли быстро я бегу?» — приводит слова Минккинен Yle.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

