Олимпиада 2026

Итальянский фигурист: если бы судьи были не так придирчивы, Гуменник выиграл бы медаль

Итальянский фигурист: если бы судьи были не так придирчивы, Гуменник выиграл бы медаль
Комментарии

Итальянский фигурист Николай Мемола поделился впечатлениями от выступления россиянина Петра Гуменника на Олимпийских играх — 2026.

«Произвольная программа у Гуменника была практически идеальной. Он показал отличный прокат, прыгнул пять четверных. Несмотря на это, мы увидели достаточное количество претензий от судей. Они действительно были очень строгими по отношению к Пете. Это выглядело странно, потому что в целом стандарты судейства были более лояльными. Я не буду называть имён, но некоторых других фигуристов судьи явно оценивали не так строго.

Я понимаю Петю в этом вопросе. Сам порой сталкивался с очень жёстким судейством. Сложно предугадать, насколько лояльно отнесутся к тебе судьи на том или ином соревновании. Позавчера я явно ждал более высоких оценок для Гуменника. Если бы судьи были не так придирчивы, Петя выиграл бы медаль. Конечно, я не судья, но этот фигурист мне очень симпатизирует. Мне кажется, Петя сделал отличный задел на будущий сезон», — сказал Мемола в интервью Sport24.

