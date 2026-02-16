Кёрлинг, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 15 февраля 2026 года

В воскресенье, 15 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии продолжились соревнования по кёрлингу. В рамках соревновательного дня состоялись матчи в мужском и женском разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Кёрлинг. Олимпийские игры — 2026. Результаты на 15 февраля.

Мужчины. 6-й тур:

США — Швеция — 8:5.

Германия — Великобритания — 4:9.

Норвегия — Италия — 10:7.

Женщины. 6-й тур:

Япония — Южная Корея — 5:7.

Дания — Италия — 7:2.

Великобритания — Швеция — 7:10.

США — Китай — 6:5.

Мужчины. 7-й тур.

Китай — Канада — 3:6.

Норвегия — США — 8:10.

Италия — Чехия — 10:5.

Великобритания — Швеция — 5:6.