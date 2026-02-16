Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Шорт-трек. День 4
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Один из лучших олимпийцев всех времён!» Дэли поздравил Клебо с рекордным золотом ОИ

«Один из лучших олимпийцев всех времён!» Дэли поздравил Клебо с рекордным золотом ОИ
Комментарии

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Бьорн Дэли поздравил своего соотечественника Йоханнеса Клебо со званием самого титулованного спортсмена зимних Олимпийских игр.

«Поздравляю тебя, Йоханнес, с тем, что ты один из лучших олимпийцев всех времён! Я впечатлён и рад видеть тебя на трассе. Маленький совет от тренера: наслаждайся этим днём! Поздравляю также весь эстафетный состав», — приводит слова Дэли VG.

Йоханнес Клебо после победы в эстафете (4x7,5 км) на зимних Олимпийских играх — 2026 выиграл рекордное девятое золото зимних Олимпиад и стал самым титулованным лыжником этих соревнований. По числу золотых медалей на зимних Играх Клебо опередил соотечественников Бьорна Дэли и Марит Бьорген.

Материалы по теме
Йоханнес Клебо первым в истории выиграл девять золотых медалей зимних Олимпийских игр
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android