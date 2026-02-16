«Один из лучших олимпийцев всех времён!» Дэли поздравил Клебо с рекордным золотом ОИ

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Бьорн Дэли поздравил своего соотечественника Йоханнеса Клебо со званием самого титулованного спортсмена зимних Олимпийских игр.

«Поздравляю тебя, Йоханнес, с тем, что ты один из лучших олимпийцев всех времён! Я впечатлён и рад видеть тебя на трассе. Маленький совет от тренера: наслаждайся этим днём! Поздравляю также весь эстафетный состав», — приводит слова Дэли VG.

Йоханнес Клебо после победы в эстафете (4x7,5 км) на зимних Олимпийских играх — 2026 выиграл рекордное девятое золото зимних Олимпиад и стал самым титулованным лыжником этих соревнований. По числу золотых медалей на зимних Играх Клебо опередил соотечественников Бьорна Дэли и Марит Бьорген.