Бьорндален поздравил Клебо с рекордным девятым золотом на Олимпиаде

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален высказался о рекорде соотечественника Йоханнеса Клебо по числу золотых олимпийских медалей.

«Я должен отправить ему сообщение и поздравить. Он это заслужил, и я хочу, чтобы он выступил ещё на одной Олимпиаде и установил планку, которая могла бы приблизиться к Фелпсу, но для этого ему придётся попотеть», – приводит слова Бьорндалена VG.

Йоханнес Клебо после победы в эстафете (4x7,5 км) на зимних Олимпийских играх — 2026 выиграл рекордное девятое золото зимних Олимпиад и стал самым титулованным лыжником этих соревнований. По числу золотых медалей на зимних Играх Клебо опередил соотечественников Бьорна Дэли и Марит Бьорген.