Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 16 февраля

Сегодня, 16 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Олимпиада-2026. Расписание на 16 февраля (время московское):

Бобслей:

12:00 — Мужчины. Двойки. Первая попытка.

13:57 — Мужчины. Двойки. Вторая попытка.

21:00 — Женщины. Одиночки. Третья попытка.

23:06 — Женщины. Одиночки. Четвёртая попытка.

Горнолыжный спорт:

12:00 — Мужчины. Слалом. Первая попытка.

15:30 — Мужчины. Слалом. Вторая попытка.

Кёрлинг:

11:05 — Женщины. 7-й тур. Швеция — Швейцария.

11:05 — Женщины. 7-й тур. Китай — Канада.

11:05 — Женщины. 7-й тур. Дания — Великобритания.

16:05 — Мужчины. 8-й тур. Великобритания — Норвегия.

16:05 — Мужчины. 8-й тур. Чехия -Канада.

16:05 — Мужчины. 8-й тур. Швеция — Германия.

16:05 — Мужчины. 8-й тур. Италия — Китай.

21:05 — Женщины. 8-й тур. США — Италия.

21:05 — Женщины. 8-й тур. Южная Корея — Китай.

21:05 — Женщины. 8-й тур. Япония — Канада.

Прыжки с трамплина:

20:00 — Мужчины. Командные соревнования. Квалификация.

21:00 — Мужчины. Командные соревнования. Первый раунд.

21:43 — Мужчины. Командные соревнования. Второй раунд.

22:20 — Мужчины. Командные соревнования. Финал.

Фигурное катание:

22:00 — Спортивные пары. Произвольные программы.

Фристайл:

21:30 — Женщины. Биг-эйр. Финал.

Шорт-трек:

13:00 — Женщины. 1000 м. 1/4 финала.

13:18 — Мужчины. 500 м. Квалификация.

13:55 — Женщины. 1000 м. 1/2 финала.

14:04 — Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала.

14:36 — Женщины. 1000 м. Финал.