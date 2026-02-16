Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 16 февраля

Сегодня, 16 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Олимпиада-2026. Расписание на 16 февраля (время московское):
Бобслей:
12:00 — Мужчины. Двойки. Первая попытка.
13:57 — Мужчины. Двойки. Вторая попытка.
21:00 — Женщины. Одиночки. Третья попытка.
23:06 — Женщины. Одиночки. Четвёртая попытка.
Горнолыжный спорт:
12:00 — Мужчины. Слалом. Первая попытка.
15:30 — Мужчины. Слалом. Вторая попытка.
Кёрлинг:
11:05 — Женщины. 7-й тур. Швеция — Швейцария.
11:05 — Женщины. 7-й тур. Китай — Канада.
11:05 — Женщины. 7-й тур. Дания — Великобритания.
16:05 — Мужчины. 8-й тур. Великобритания — Норвегия.
16:05 — Мужчины. 8-й тур. Чехия -Канада.
16:05 — Мужчины. 8-й тур. Швеция — Германия.
16:05 — Мужчины. 8-й тур. Италия — Китай.
21:05 — Женщины. 8-й тур. США — Италия.
21:05 — Женщины. 8-й тур. Южная Корея — Китай.
21:05 — Женщины. 8-й тур. Япония — Канада.
Прыжки с трамплина:
20:00 — Мужчины. Командные соревнования. Квалификация.
21:00 — Мужчины. Командные соревнования. Первый раунд.
21:43 — Мужчины. Командные соревнования. Второй раунд.
22:20 — Мужчины. Командные соревнования. Финал.
Фигурное катание:
22:00 — Спортивные пары. Произвольные программы.
Фристайл:
21:30 — Женщины. Биг-эйр. Финал.
Шорт-трек:
13:00 — Женщины. 1000 м. 1/4 финала.
13:18 — Мужчины. 500 м. Квалификация.
13:55 — Женщины. 1000 м. 1/2 финала.
14:04 — Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала.
14:36 — Женщины. 1000 м. Финал.