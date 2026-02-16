Анна Семенович заявила, что Петра Гуменника засудили на Олимпийских играх — 2026

Бывшая фигуристка Анна Семенович высказалась о баллах, полученных российским фигуристом Петром Гуменником на Олимпийских играх — 2026, по итогам которых он занял шестое место.

«Я безумно рада за нашего Петра, который чисто откатал. Его конкретно засуживали, конечно. Потому что он катал прекрасно, четверные прыжки все исполнил без запинки. Очень круто. Пётр, ты молодец!» — сказала Семенович на своей странице в социальных сетях.

Золотую медаль Олимпийских игр выиграл 21-летний казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, набрав 291,58 балла. Гуменник занял в итоговом протоколе шестое место. Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин стал восьмым.