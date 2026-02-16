Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин выиграли короткую программу на Олимпиаде-2026

Немецкие фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин выиграли короткую программу на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). За своё выступление они получили от судей 80,01 балла.

Вторыми стали грузинские спортсмены Анастасия Метёлкина и Лука Берулава с результатом 75,46. Тройку лидеров замкнули канады Лия Перейра и Треннт Мишо (74,60).

Олимпиада — 2026. Фигурное катание. Спортивные пары. Короткая программа: