Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин выиграли короткую программу на Олимпиаде-2026
Немецкие фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин выиграли короткую программу на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). За своё выступление они получили от судей 80,01 балла.
Вторыми стали грузинские спортсмены Анастасия Метёлкина и Лука Берулава с результатом 75,46. Тройку лидеров замкнули канады Лия Перейра и Треннт Мишо (74,60).
Олимпиада — 2026. Фигурное катание. Спортивные пары. Короткая программа:
- Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) — 80,01 балла.
- Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 75,46.
- Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) — 74,60.
- Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) — 73,87.
- Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 73,11.
