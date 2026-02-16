Фигурное катание, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 15 февраля 2026 года

15 февраля прошли состязания по фигурному катанию в танцах на льду на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). В рамках соревновательного дня спортивные пары выступили в короткой программе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Фигурное катание. Олимпиада-2026. Спортивные пары. Положение после короткой программы:

Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) — 80,01 балла. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 75,46. Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) — 74,60. Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) — 73,87. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 73,11.

Суй Вэньцзин/Хань Цун (Китай) — 72,66.

В фигурном катании разыгрывается пять комплектов наград: в командных соревнованиях, мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду. Российские спортсмены принимают участие в Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в нейтральном статусе. Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля.