Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Шорт-трек. День 4
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Фигурное катание, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 15 февраля 2026 года, спортивные пары

Фигурное катание, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 15 февраля 2026 года
Комментарии

15 февраля прошли состязания по фигурному катанию в танцах на льду на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). В рамках соревновательного дня спортивные пары выступили в короткой программе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Спортивные пары. Короткая программа
15 февраля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Окончено
1
Германия
2
Грузия
3
Канада

Фигурное катание. Олимпиада-2026. Спортивные пары. Положение после короткой программы:

  1. Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) — 80,01 балла.
  2. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 75,46.
  3. Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) — 74,60.
  4. Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) — 73,87.
  5. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 73,11.
  6. Суй Вэньцзин/Хань Цун (Китай) — 72,66.

В фигурном катании разыгрывается пять комплектов наград: в командных соревнованиях, мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду. Российские спортсмены принимают участие в Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в нейтральном статусе. Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля.

Материалы по теме
Фурнье Бодри и Сизерон сломали «очередь»: выиграли ОИ-2026! Это их дебютный сезон в паре
Фурнье Бодри и Сизерон сломали «очередь»: выиграли ОИ-2026! Это их дебютный сезон в паре
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android