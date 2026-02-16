Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги 12-го дня, 15 февраля

15 февраля, в Италии прошёл очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. Спортсмены разыграли девять комплектов наград в восьми различных видах спорта: биатлоне, горных лыжах, конькобежном спорте, лыжных гонках, прыжках с трамплина, скелетоне, сноуборде и фристайле. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.
Олимпиада-2026. Результаты на 15 февраля
Биатлон
Пасьют, 12,5 км. Мужчины:
- Мартин Понсилуома (Швеция) — 31.11,9 (1 промах).
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 20,6 (2).
- Эмильен Жаклен (Франция) +29,7 (3).
Пасьют, 10 км. Женщины:
- Лиза Виттоцци (Италия) — 30.11,8 (0 промахов).
- Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) — отставание 28,8 (3).
- Суви Минккинен (Финляндия) +34,3 (0).
Бобслей
Женщины. Одиночки. Первая попытка;
- Лаура Нольте (Германия)
- Элана Мейерс Тейлор (США)
- Кейша Лав (США)
Женщины. Одиночки. Вторая попытка.
- Кейлли Хамфрис (США)
- Лаура Нольте (Германия)
- Мелисса Лотольц (Канада)
Горнолыжный спорт
Женщины. Гигантский слалом. Первая попытка;
- Федерика Бриньоне (Италия)
- Лена Дюрр (Германия)
- София Годжа (Италия)
Женщины. Гигантский слалом. Вторая попытка.
- Федерика Бриньоне (Италия)
- Теа Луиза Стьернесунд (Норвегия)
- Сара Хектор (Швеция)
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала;
- Италия
- США
- Китай
Женщины. 500 м.
- Фемке Кок (Нидерланды)
- Ютта Лердам (Нидерланды)
- Михо Такаги (Япония)
Кёрлинг
Мужчины. 6-й тур:
США — Швеция — 8:5.
Германия — Великобритания — 4:9.
Норвегия — Италия — 10:7.
Женщины. 6-й тур:
Япония — Южная Корея — 5:7.
Дания — Италия — 7:2.
Великобритания — Швеция — 7:10.
США — Китай — 6:5.
Мужчины. 7-й тур.
Китай — Канада — 3:6.
Норвегия — США — 8:10.
Италия — Чехия — 10:5.
Великобритания — Швеция — 5:6.Лыжные гонки
Мужчины. Эстафета 4 x7,5 км.
- Норвегия
- Франция
- Италия
Прыжки с трамплина
Женщины. Большой трамплин. Финал.
- Анна Одине Стрём (Норвегия)
- Эйрин Мария Квандал (Норвегия)
- Ника Превц (Словения)
Скелетон
Смешанные команды.
- Великобритания
- Германия
- Германия
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. Малый финал;
- Франция
- Швейцария
- Германия
Микст. Сноуборд-кросс. Большой финал.
- Великобритания
- Италия
- Франция
Фигурное катание
Спортивные пары. Короткая программа.
- Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) — 80,01 балла.
- Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 75,46.
- Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) — 74,60.
Фристайл
13:46. Мужчины. Парный могул. Малый финал;
3. Мэтт Грэм (Австралия)
4. Такуя Симакава (Япония)
13:48. Мужчины. Парный могул. Большой финал;
- Микаэль Кингсбери (Канада)
- Икума Хорисима (Япония)
21:30. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация.
- Мак Форхенд (США)
- Матей Шванцер (Австралия)
- Бирк Рууд (Норвегия)
Хоккей, мужчины
Швеция – Чехия — 4:3 ОТ
Канада — Франция — 10:2
Дания — Латвия — 4:2
США — Германия — 5:1.