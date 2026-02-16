Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги 12-го дня, 15 февраля

15 февраля, в Италии прошёл очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. Спортсмены разыграли девять комплектов наград в восьми различных видах спорта: биатлоне, горных лыжах, конькобежном спорте, лыжных гонках, прыжках с трамплина, скелетоне, сноуборде и фристайле. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Олимпиада-2026. Результаты на 15 февраля

Биатлон

Пасьют, 12,5 км. Мужчины:

Мартин Понсилуома (Швеция) — 31.11,9 (1 промах). Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 20,6 (2). Эмильен Жаклен (Франция) +29,7 (3).

Пасьют, 10 км. Женщины:

Лиза Виттоцци (Италия) — 30.11,8 (0 промахов). Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) — отставание 28,8 (3). Суви Минккинен (Финляндия) +34,3 (0).

Бобслей

Женщины. Одиночки. Первая попытка;

Лаура Нольте (Германия) Элана Мейерс Тейлор (США) Кейша Лав (США)

Женщины. Одиночки. Вторая попытка.

Кейлли Хамфрис (США) Лаура Нольте (Германия) Мелисса Лотольц (Канада)

Горнолыжный спорт

Женщины. Гигантский слалом. Первая попытка;

Федерика Бриньоне (Италия) Лена Дюрр (Германия) София Годжа (Италия)

Женщины. Гигантский слалом. Вторая попытка.

Федерика Бриньоне (Италия) Теа Луиза Стьернесунд (Норвегия) Сара Хектор (Швеция)

Конькобежный спорт

Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала;

Италия США Китай

Женщины. 500 м.

Фемке Кок (Нидерланды) Ютта Лердам (Нидерланды) Михо Такаги (Япония)

Кёрлинг

Мужчины. 6-й тур:

США — Швеция — 8:5.

Германия — Великобритания — 4:9.

Норвегия — Италия — 10:7.

Женщины. 6-й тур:

Япония — Южная Корея — 5:7.

Дания — Италия — 7:2.

Великобритания — Швеция — 7:10.

США — Китай — 6:5.

Мужчины. 7-й тур.

Китай — Канада — 3:6.

Норвегия — США — 8:10.

Италия — Чехия — 10:5.

Великобритания — Швеция — 5:6.Лыжные гонки

Мужчины. Эстафета 4 x7,5 км.

Норвегия Франция Италия

Прыжки с трамплина

Женщины. Большой трамплин. Финал.

Анна Одине Стрём (Норвегия) Эйрин Мария Квандал (Норвегия) Ника Превц (Словения)

Скелетон

Смешанные команды.

Великобритания Германия Германия

Сноуборд

Микст. Сноуборд-кросс. Малый финал;

Франция Швейцария Германия

Микст. Сноуборд-кросс. Большой финал.

Великобритания Италия Франция

Фигурное катание

Спортивные пары. Короткая программа.

Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) — 80,01 балла. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 75,46. Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) — 74,60.

Фристайл

13:46. Мужчины. Парный могул. Малый финал;

3. Мэтт Грэм (Австралия)

4. Такуя Симакава (Япония)

13:48. Мужчины. Парный могул. Большой финал;

Микаэль Кингсбери (Канада) Икума Хорисима (Япония)

21:30. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация.

Мак Форхенд (США) Матей Шванцер (Австралия) Бирк Рууд (Норвегия)

Хоккей, мужчины

Швеция – Чехия — 4:3 ОТ

Канада — Франция — 10:2

Дания — Латвия — 4:2

США — Германия — 5:1.