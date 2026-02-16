Скидки
Шорт-трек. День 4
13:00 Мск
Олимпиада 2026

Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги 12-го дня, 15 февраля

Комментарии

15 февраля, в Италии прошёл очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. Спортсмены разыграли девять комплектов наград в восьми различных видах спорта: биатлоне, горных лыжах, конькобежном спорте, лыжных гонках, прыжках с трамплина, скелетоне, сноуборде и фристайле. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Олимпиада-2026. Результаты на 15 февраля

Биатлон

Пасьют, 12,5 км. Мужчины:

  1. Мартин Понсилуома (Швеция) — 31.11,9 (1 промах).
  2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 20,6 (2).
  3. Эмильен Жаклен (Франция) +29,7 (3).

Пасьют, 10 км. Женщины:

  1. Лиза Виттоцци (Италия) — 30.11,8 (0 промахов).
  2. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) — отставание 28,8 (3).
  3. Суви Минккинен (Финляндия) +34,3 (0).

Бобслей

Женщины. Одиночки. Первая попытка;

  1. Лаура Нольте (Германия)
  2. Элана Мейерс Тейлор (США)
  3. Кейша Лав (США)

Женщины. Одиночки. Вторая попытка.

  1. Кейлли Хамфрис (США)
  2. Лаура Нольте (Германия)
  3. Мелисса Лотольц (Канада)

Горнолыжный спорт

Женщины. Гигантский слалом. Первая попытка;

  1. Федерика Бриньоне (Италия)
  2. Лена Дюрр (Германия)
  3. София Годжа (Италия)

Женщины. Гигантский слалом. Вторая попытка.

  1. Федерика Бриньоне (Италия)
  2. Теа Луиза Стьернесунд (Норвегия)
  3. Сара Хектор (Швеция)

Конькобежный спорт

Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала;

  1. Италия
  2. США
  3. Китай

Женщины. 500 м.

  1. Фемке Кок (Нидерланды)
  2. Ютта Лердам (Нидерланды)
  3. Михо Такаги (Япония)

Кёрлинг

Мужчины. 6-й тур:

США — Швеция — 8:5.

Германия — Великобритания — 4:9.

Норвегия — Италия — 10:7.

Женщины. 6-й тур:

Япония — Южная Корея — 5:7.

Дания — Италия — 7:2.

Великобритания — Швеция — 7:10.

США — Китай — 6:5.

Мужчины. 7-й тур.

Китай — Канада — 3:6.

Норвегия — США — 8:10.

Италия — Чехия — 10:5.

Великобритания — Швеция — 5:6.Лыжные гонки

Мужчины. Эстафета 4 x7,5 км.

  1. Норвегия
  2. Франция
  3. Италия

Прыжки с трамплина

Женщины. Большой трамплин. Финал.

  1. Анна Одине Стрём (Норвегия)
  2. Эйрин Мария Квандал (Норвегия)
  3. Ника Превц (Словения)

Скелетон

Смешанные команды.

  1. Великобритания
  2. Германия
  3. Германия

Сноуборд

Микст. Сноуборд-кросс. Малый финал;

  1. Франция
  2. Швейцария
  3. Германия

Микст. Сноуборд-кросс. Большой финал.

  1. Великобритания
  2. Италия
  3. Франция

Фигурное катание

Спортивные пары. Короткая программа.

  1. Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) — 80,01 балла.
  2. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 75,46.
  3. Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) — 74,60.

Фристайл

13:46. Мужчины. Парный могул. Малый финал;

3. Мэтт Грэм (Австралия)

4. Такуя Симакава (Япония)

13:48. Мужчины. Парный могул. Большой финал;

  1. Микаэль Кингсбери (Канада)
  2. Икума Хорисима (Япония)

21:30. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация.

  1. Мак Форхенд (США)
  2. Матей Шванцер (Австралия)
  3. Бирк Рууд (Норвегия)

Хоккей, мужчины

Швеция – Чехия — 4:3 ОТ

Канада — Франция — 10:2

Дания — Латвия — 4:2

США — Германия — 5:1.

Комментарии
