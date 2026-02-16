Скидки
Кёрлинг. Швеция — Германия
Олимпиада 2026

Губерниев отреагировал на победу итальянки Лизы Виттоцци в гогнке преследования на Олимпийских играх 2026

«Моя любимка». Губерниев отреагировал на победу итальянки Виттоцци в пасьюте на ОИ-2026
Комментарии

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на результат итальянской биатлонистки Лизы Виттоцци, которая стала победительницей гонки преследования на Олимпийских играх — 2026.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 10 км Гонка преследования
15 февраля 2026, воскресенье. 16:45 МСК
Окончено
1
Лиза Виттоцци
Италия
30:11.8
2
Марен Ельмесет Киркеэйде
Норвегия
+28.8
3
Суви Минккинен
Финляндия
+34.3

«Моя любимка Лиза Витоцци олимпийская чемпионка!!! Ура!!!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, дистанцию 10 км Виттоцци преодолела за 30.11,8 и не допустила ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. Второе место в пасьюте заняла представительница Норвегии Марен Ельмесет Киркеэйде, отстав от лидера на 28,8, тройку лидеров замкнула Суви Минккинен из Финляндии (+34,3).

